Straßenbegleitgrün, auch Weg- beziehungsweise Verkehrsbegleitgrün genannt, ist das, was uns direkt an den Straßenrändern erfreut. Im besten Falle. Zu dicht darf es nicht an der Fahrbahn stehen, denn dann gibt es Sichteinschränkungen, die Leitpfosten wachsen zu und heraustretendes Wild steht quasi direkt auf der Fahrbahn.

Schon deshalb muss ab und zu der Mäher ran. Was die Büsche an der B88 betrifft, ist das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zuständig, beziehungsweise die nachgelagerten Regionalbereiche.

Pfaffenhütchen am Thüringer Straßenrand

Das Landesamt teilte schriftlich mit, dass es sich bei den befallenen Sträuchern um das europäische Pfaffenhütchen handelt, das von der Pfaffenhütchen-Gespinstmotte befallen ist. Die Raupen innerhalb der Gespinste hätten ihre Entwicklung bereits weitestgehend abgeschlossen. Die Sträucher werden nunmehr erneut austreiben, es also überleben.

Ein Absterben ist grundsätzlich - in Abhängigkeit von der Vitalität und Witterung - nicht zu befürchten. Schriftliche Mitteilung Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Harmloser Spuk: Bäume und Sträucher erholen sich wieder. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Warum blüht der Mohn plötzlich auf dem Aushub?

Grundsätzlich geht es in der Natur nur um eines: Jeder möchte sich vermehren, seine Art durchbringen. Auch der Mohn. Der hat nun gemerkt, dass er es schwer hat, sich gegen hohe Gräser zu behaupten.

Was also tun? Auf der Jahreshauptversammlung hat man festgestellt: Bäume, die oben rausgucken würden, gibt es schon, also Plan B. Und der lautete: Wir ballern richtig bei der Zahl der Samen und lassen uns eingraben.

Mit ihrer leuchtenden Farbe fällt die Mohnblume auf. Bildrechte: MDR/Mike Heerdegen-Simonsen

Ein paar Körnchen dürfen es immer probieren, zu keimen, aber ein großer Teil bekommt einen Schlaftrigger und lässt sich durch Bodenbearbeitung oder natürliche Einflüsse immer tiefer in den Boden schieben - aber eben ohne zu keimen. Denn oben ist ja das verdammte Korn.

Die Ruhezeit kann Jahre oder Jahrzehnte dauern. Und irgendwann kommt die Planierraupe oder der Bagger und dreht das Unterste nach oben.

Wenn diese Samen einen Lichtblitz bekommen, ist das der nächste Trigger. Dann merken die Samen: Ich bin wieder an der Oberfläche, und dann geht es los. Stefan Brunzel Professor für Biodiversität, FH Erfurt