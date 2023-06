Ergebnis 2023: Mehlschwalben und Mauersegler wurden in Deutschland deutlich weniger gesichtet als in den Jahren zuvor. Die beiden Arten gehören zu den "gebäudebrütenden Insektenfressern", finden aber immer weniger Lebensraum. Auch, weil immer mehr Gebäude aufwendig saniert werden und jede kleine Lücke mit Dämm-Material verschlossen wird. Denn Mehlschwalben und Mauersegler brüten an Vorsprüngen und in Spalten von Gebäuden.

Ein junger Mauersegler Bildrechte: imago/Shotshop