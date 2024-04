Vorsicht mit Imprägnierungen oder anderen Wundermitteln, je nach Natursteinart kann die schmutzabweisende und damit "verschönernde" Behandlung auch nach hinten losgehen. Denn die Steine ziehen Feuchtigkeit auch von unten. Wegen der Beschichtung dauert das Abtrocknen länger und bis dahin kann man sich an dunklen Flecken "erfreuen".

Im Zweifel weiß der Hersteller am besten, welches Reinigungsmittel seinen Steinen guttut. Heutzutage gibt es diverse Möglichkeiten, im Produktionsprozess Mittel zuzusetzen: die Ausblühungen reduzieren, den Betonstein innerlich imprägnieren oder es werden auf die Oberfläche Beschichtungen und Lacke aufgetragen. Der falsche Reiniger kann hier Schaden anrichten, bis zur Blasenbildung oder dem Entstehen von sogenanntem "Leopardenmuster".

Und wenn es weiße Kalkausblühungen gibt, dann kann das schlicht daran liegen, dass die Steine nicht fachgerecht verlegt wurden. Wenn das Wasser nicht versickern kann, ziehen die Steine das Wasser von unten an, das bringt den Kalk sozusagen mit auf dem Weg an die Oberfläche. Abgesehen davon, dass Essigreiniger das Grundwasser belasten, sind sie auch für Betonsteine nicht geeignet. Säurehaltige Reiniger sind grundsätzlich ein Problem, ein Blick in das Datenblatt der Steine hilft.