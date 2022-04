Pflanzenerde Warum torfreie Erde gut fürs Klima ist

Was ist Torf? In sauerstoffarmen, durchwässerten Mooren entsteht aus abgestorbenem Moos und anderen Pflanzen nährstoffarmer, saurer Torf. Bis sich eine ein Meter dicke Torfschicht gebildet ist, dauert es laut NABU 1.000 Jahre. Um Torf abstechen zu können, müssen die Moore in aller Regel trockengelegt werden - die Torfmoose stellen dann ihr Wachstum ein. Beim Abbau wird Kohlendioxid freigesetzt. Naturschützer kritisieren deshalb die Gewinnung von Torf als Umweltzerstörung.



In Deutschland wird Torf vor allem in Norddeutschland abgebaut. Verwendet wird er für Brennmaterial und nur ein kleiner Teil davon (vier Prozent) wird zu Pflanzenerden verarbeitet. Der Großteil des Torfs wird laut NABU im Baltikum abgebaut und importiert. Hier nimmt der Torfabbau - entgegen dem Trend - sogar zu, mit gravierenden Auswirkungen auf den Klimawandel.