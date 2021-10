Tipps vom Gartenprofi Nachhaltig gärtnern – so geht's

Hobbygärtner verbrauchen wichtige Ressourcen, wenn sie nicht darauf achten, wie gegärtnert wird. "Der Bio-Gärtner hat aber eigentlich von vornherein schon immer nachhaltig und klimafreundlich gegärtnert, weil er zum Beispiel dafür sorgt, dass ein Humusboden im Garten entsteht, der CO2 bindet", weiß René Wadas. Grundsätzlich habe sich das Bewusstsein in den letzten Jahren dem Thema gegenüber spürbar geändert, so der Gartenprofi. "Die Menschen greifen immer mehr zu biologischen Mitteln. Das heißt auch zu torffreien Erden oder wenigstens Torf reduzierter Erde, wenn es nicht anders geht." Ein großes Problem sei aber noch immer Plastik im Garten, sagt Wadas. Denn der Großteil aller Utensilien besteht aus Kunststoff.

Plastikrückstände lassen sich fast überall im Garten finden. So tauchen beim Horten des Kompostes durchaus immer wieder Rückstände auf von Gießkannen, Plastetöpfen, Kunststofftüten und allem, was noch dazu gehört.

Zu den klaren Klimasünden im Garten gehört Dünger mit mineralischen Anteilen, weil für seine Herstellung viel Energie verbraucht wird – gerade beim Bestandteil Stickstoff, der aus der Luft nur mit viel Aufwand gewonnen werden kann. René Wadas empfiehlt den Kauf von organisch hergestellten Düngern oder veganen Düngemitteln. "Es sollten Bio-Dünger gekauft werden, die nicht unbedingt aus Schlachtabfällen hergestellt werden, sondern aus der Zuckerindustrie kommen", so der Pflanzenexperte. Solche Dünger bestehen oft aus Melasse – einem Nebenerzeugnis in der Zuckerproduktion aus Zuckerrohr und Zuckerrüben.

Des Gärtners Gold ist der Kompost. Die kompostierte Erde ist ein idealer Dünger. Ganz leicht lässt sich ein Dünger auch aus Pflanzen herstellen. Eine Brennnessel-Jauche ist schnell gemischt. Die Pflanzen werden in eine Regentonne mit Wasser gegeben. Je nachdem wie warm es ist, verjauchen die Brennnesseln nach zwei bis sechs Wochen. "Wenn die Jauche glasklar ist, kann sie in Kanistern oder in Flaschen abgefüllt werden. Der Dünger hält sich das ganze Jahr. So kann man seine Pflanzen regelmäßig mit dieser Jauche düngen."