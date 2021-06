Rehkitze werden zwischen Ende April und Anfang Juli geboren. Die Jungtiere haben die Angewohnheit, sich bei Gefahr tief in den Boden zu drücken. Sollten sie tagelang nach der Mutter fiepen, kann man davon ausgehen, dass diese nicht wiederkommen wird und vermutlich tot ist. Kranke und verletzte Tiere brauchen Hilfe. Die erkennt man daran, dass sie torkeln, eingefallene oder zugeschwollene Augen und Maden am Fell haben.

Für viele Wildtiere sind Städte ein regelrechter Supermarkt, in dem sie in Mülltonnen und Gärten nur noch zulangen müssen. Das große Nahrungsangebot ist aber nicht der einzige Grund, warum Feldhase, Wolf, Rotfuchs und Co. den Weg in die Städte finden.