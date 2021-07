Durst Welches Mineralwasser ist das beste?

Es ist Sommer und jeder kühle Tropfen ist willkommen. Dazu gehört in Deutschland ganz vorn das Mineralwasser dazu. Doch ist dort wirklich nur das rein Wasser drin oder doch etwas, was alles andere als gesund ist. Die Stiftung Warentest hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Wasser entdeckt, in denen auch unerwünschte Stoffe waren. Auch in diesem Jahr haben die Tester wieder verschiedenen Mineralwasser unter der Lupe gehabt und einiges entdeckt.