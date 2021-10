Spaß und Sport Faszination Hula Hoop

Zudem kommen Durchblutung, Kreislauf und der Stoffwechsel in Schwung und es ist auch eine Art Massage für Haut und Bindegewebe. Je nach Trainingsintensität ist es möglich, bis zu 300 Kalorien zu verbrennen. Um also mit Hula Hoop möglicherweise auch ein paar Kilo zu verlieren, könnte es etwas dauern. Muskelstabilisierung und Kreislaufaktivierung sind aber von Anfang an drin.

Hula Hoop ist also so ein Zwischending zwischen Sport und Spaß. Wobei es fast jedem, der dran bleibt, immer Spaß macht. Der große Vorteil ist, dass "hoopen" so vielfältig ist. Man kann es alleine machen oder in einer Gruppe. Draußen oder drinnen. Mit einem oder mit mehreren Ringen. Und das allerbeste, man kann dabei auch Serien gucken, Tee trinken, ein Buch lesen ...