Wildpflanzen bestimmen und essen Im Rausch der Kräuter

Links und rechts des Weges wächst weit mehr als nur Brennnesseln, Löwenzahn und vermeintliches "Unkraut". In unseren Gärten, an Flussufern oder auf Lichtungen sprießen unzählige Wildpflanzen und Heilkräuter. Ihre Blüten und Blätter lassen sich vielseitig in der Küche oder auch in der Hausapotheke verwerten. Die Kräuter haben oft einen sehr hohen Nährstoffgehalt und mitunter mehr Vitamine sowie Inhaltsstoffe als Küchenkräuter aus dem Supermarkt. Aus Wildkräutern kann man Smoothies und Salate zaubern, Dressings mixen und Suppen kochen. Außerdem können sie getrocknet für Tees und Gewürze verwendet werden.