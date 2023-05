Wer abnehmen will und seine Blutzuckerwerte erst einmal näher kennenlernen möchte, kann in der ersten Woche ganz normal essen. Sinnvoll ist es, parallel ein Ernährungs- und Bewegungstagebuch zu führen. Dann schaut man sich die Kurve genau an: Wodurch steigt die Kurve rapide an – wann bleiben die Werte ausgeglichen? Welche Lebensmittel oder auch Bewegungseinheiten könnten dahinter stecken?