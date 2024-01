Zu viel auf einmal: Die meisten wollen gleich am Jahresanfang zehn Kilogramm abnehmen. Ein tolles Ziel, aber es wirkt wie ein riesengroßer, unüberwindbarer Berg. Oft ist es auch unrealistisch, denn was wir uns über viele Jahre angefuttert haben, werden wir nicht in nur wenigen Wochen wieder los. Das schreckt ab, und man gibt schnell wieder auf.