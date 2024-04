"Gut gekaut, ist halb verdaut", wohl jeder kennt diese Lebensweisheit. Doch im hektischen Alltag nimmt man es damit oft nicht so genau, da wird das Essen meist heruntergeschlungen. "Das Kauen ist ein extrem vernachlässigtes Thema", sagt Ernährungsberaterin und Kautrainerin Barbara Plaschka. Ihre Mission: "Jahrelang haben wir uns darauf fokussiert, was wir essen. Wir haben dem, wie wir essen, kaum Bedeutung beigemessen. Das sollten wir wieder mehr in den Fokus rücken." Denn was man essen soll, was gesund ist, weiß mittlerweile jeder. Doch wie man essen soll, haben viele verlernt, auch durch zu viele Diäten.