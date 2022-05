Nehmen Sie sich bewusst Zeit, Ihre Umgebung auf sich wirken zulassen: Was hören und sehen Sie? Diese Achtsamkeitsübung lässt sich überall anwenden – im Wartezimmer, an der Bushaltestelle, in der Einkaufsschlange. Die Übung muss nicht zwingend zu Ende gemacht werden. Wenn der Bus kommt oder Sie an der Kasse sind, unterbrechen Sie sie einfach.