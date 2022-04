Werden Patienten aus dem Krankenhaus entlassen, braucht es, je nach Erkrankung oder Operation, eine Rehabilitationskur. Doch gerade ältere Menschen sind oft nicht in der Lage, zu einer Kureinrichtung zu fahren, sei sie ambulant vor Ort oder in einer Klinik. Ein ganz moderner Ansatz in der Geriatrie (Altersmedizin) ist daher die mobile Reha. Das heißt, Physiotherapie, Ergotherapie oder Sport finden zu Hause beim Patienten statt. Ein mobiles Team kommt regelmäßig vorbei. So werden ältere Menschen nicht aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen und kommen schneller wieder auf die Beine.

Mobile Geriatrie-Teams, spezialisiert auf die Versorgung sehr alter Menschen, sind noch recht selten in Deutschland. In Thüringen und Sachsen gibt es bis jetzt nur einen Anbieter - am Geriatrie-Zentrum am Klinikum Chemnitz. Das Chemnitzer Modell, hochbetagte Rehapatientinnen und -patienten zu Hause zu versorgen, könnte "Schule machen".

Dr. Henning Gockel vom Sophien- und Hufeland Klinikum in Weimar würde sich für seine Abteilung auch ein solches Team wünschen. Mobile geriatrische Reha sei insbesondere für ländliche Regionen wünschenswert, in denen es sonst keine geriatrischen Angebote gäbe. Es würden Patienten profitieren, für die es schwierig sei, ihre häusliche Umgebung zu verlassen, weil sie kognitive Einschränkungen hätten – Demenz sei ein Beispiel dafür, sagte der Leiter der Geriatrie in Weimar gegenüber dem MDR-Gesundheitsmagazin "Hauptsache gesund".

Mobile Reha beantragen Eine mobile geriatrische Reha kann, ein entsprechendes Krankheitsbild vorausgesetzt, jede bzw. jeder bekommen. Der Antrag wird in der Regel vom Sozialdienst des Krankenhauses gestellt. Wenn die Patientin oder der Patient schon zu Hause ist, kann der Hausarzt einen Reha-Antrag stellen. Dann entscheidet die Krankenkasse, wie viele Leistungseinheiten sie für die mobile geriatrische Rehabilitation genehmigt.

Geriatrie ist die Altersmedizin. Das heißt, bei dieser medizinischen Disziplin behandeln Ärzte die Krankheiten alter und sehr alter Patienten. Diese leiden oft gleichzeitig an mehreren Krankheiten unterschiedlichen Schweregrades. Bluthochdruck, Herzkranzgefäßerkrankungen, Herzinsuffizienz oder neurologisch degenerative Erkrankungen und Demenz sind wohl die häufigsten. Das nennt man multimorbid. Die Ärzte der einzelnen Fachdisziplinen arbeiten hochspezialisiert. Was Geriater nun leisten, ist, diese einzelnen Fachbereiche wieder zu bündeln und nicht die einzelne Krankheit zu betrachten, sondern den ganzen Menschen mit seinen Beschwerden und Problemen. Dafür braucht es auch eine spezielle Medizin. Die Selbständigkeit und Mobilität der älteren Patienten zu erhalten, steht an erster Stelle.

Dr. Henning Gockel leitet die Fachabteilung für Altersmedizin am Hufeland-Klinikum in Weimar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dr. Henning Gockel hebt die besonderen Herausforderungen der Altersmedizin hervor. In der Medizin sei heute alles spezialisiert. In der Geriatrie müssten die Fäden wieder zusammengeführt werden. "Die Patienten kommen zu uns aus hochspezialisierten Fachbereichen, zum Beispiel aus der Wirbelsäulen- oder der Herzchirurgie oder aus nichtoperativen Abteilungen. Es ist dann unsere Aufgabe, den Blick wieder etwas zu weiten auf das Große und Ganze unter Berücksichtigung der funktionellen Probleme der Patienten". Man müsse schauen, was möglich sei auf Basis der individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

Dazu gehöre es auch, die vielen Medikamente zu ordnen, so Dr. Gockel. "Das ist ein sehr zentrales Thema in der Geriatrie, weil zu viele Medikamente Probleme mit sich bringen. Oft nehmen hochbetagte Menschen eine Vielzahl unterschiedlicher Medikamente ein; alle von unterschiedlichen Ärzten verschrieben. Ziel ist es, die Qualität der gesamten Medikation zu verbessern. Polypharmazie, also die Verordnung von fünf oder mehr Wirkstoffen, kann gerade bei den vulnerablen, gebrechlichen Patienten mehr Nachteile als Nutzen bringen".

Zu viele Arzneimittel gleichzeitig sind riskant

Die Altersmediziner versuchen, die Medikamentenmenge zu reduzieren, ohne die Qualität der Behandlung zu verringern. Zunächst gehe es um eine Bestandsaufnahme der Pillen. Es werde geklärt: Was ist wirklich notwendig, welche Wirkstoffe sind verzichtbar oder sogar doppelt? Großes Augenmerk werde dabei auf die Wechselwirkungen gelegt, denn je mehr Medikamente die Seniorinnen und Senioren gleichzeitig nehmen, desto eher könne es zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen, bei denen ein Arzneimittel die Wirkung eines anderen aufhebt oder ungewünscht verändert. Auch die Nebenwirkungen und damit das Risiko der Therapie sind höher.

Zu viele Pillen können zu gefährlichen Wechselwirkungen führen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Knochenbruch kann lebensgefährlich sein

Oft ist das Ergebnis eines Sturzes ein Oberschenkelhalsbruch, verbunden mit einem langen Krankenhausaufenthalt, weil alte Knochen schlechter heilen. Wer zu lange immobil ist und über Wochen im Krankenhaus liegt, riskiert wiederum eine Lungenentzündung. Bis vor ein paar Jahren hat jeder zehnte Patient den Oberschenkelhalsbruch in Deutschland nicht überlebt. Deshalb gibt es neue Richtlinien, wie nach der Operation des Bruches mit den Hochbetagten umzugehen ist.

Wichtig Patienten sollten sich so schnell wie möglich nach der Operation wieder bewegen. Nach einer Woche Bettlägerigkeit verliert der Mensch 10% seiner Muskelmasse und es braucht bei älteren Menschen oft Monate, um wieder zum alten Niveau zurückzukehren.

Dr. Gockel betont, es gäbe seit dem letzten Jahr die Verpflichtung, dass Unfallchirurg und Geriater oder Internist zusammenarbeiten. Das würde viele Vorteile bieten für die Genesung nach so einer schweren, lebensbedrohlichen Erkrankung, wie einem Oberschenkelhalsbruch. Ein Knochenbruch könne lebensgefährlich sein. "Das ist bei einem hochbetagten Menschen komplett anders, weil nicht nur der Knochen gebrechlich ist, sondern der ganze Mensch. Die Knochen brechen viel leichter. Auslöser sind häufig Stürze in der Wohnung aus geringer Höhe, vielleicht nur ein Stolpern über die Teppichkante. Das Problem sind die Langzeitfolgen".

Wird also jemand mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus eingeliefert, brauche es immer noch den Chirurgen, der den Knochenbruch operiert. Doch ein Geriater schaue sich noch einmal die Medikamentenliste und Vorerkrankungen genau an, damit der Patient die Operation gut übersteht und gebe dem Team der behandelnden Ärzte und Ärztinnen konkrete Hinweise, wie zum Beispiel: Welche Art der Narkose ist für den Patienten geeignet?

Mehr als die Hälfte der über 65-Jährigen können nach einer Operation ein sogenanntes Delir entwickeln. Das heißt, wenn sie aus der Narkose erwachen, haben sie Wahn- oder Angstvorstellungen, sind orientierungslos. Einige ältere Menschen erholen sich von einem solchen Delir nicht. Die Folge: eine dauerhafte Demenz durch das falsche Narkosemittel.

Bei über 65-Jährigen beträgt das Risiko für ein Delir nach einem großen Eingriff über 60%. Daher ist ein genaues geriatrisches Vorgespräch extrem wichtig. Welche Medikamente nimmt der Patient? Welche Operationen gab es bereits? Gab es dabei Komplikationen? Welche? Aus den Antworten all dieser Fragen ergibt sich ein ganz individuelles Risikoprofil für ein mögliches Delir durch die Narkose. Wenn dieses Risiko gegeben ist, verzichten Ärzte möglicherweise auf ein Narkosemittel, welches im Gehirn wirkt und entscheiden sich für eine Teilnarkose oder ein anderes Narkosemedikament für eine Vollnarkose.

Narkosen führen bei alten Menschen nicht selten zu Verwirrtheitszuständen. Bildrechte: IMAGO / Westend61

Nach der Operation werden die Patienten engmaschig untersucht, mit kleinen Tests finden die Ärzte heraus, ob ein Delir aufgetreten ist oder nicht. Fehlen diese Tests, werden viele Delirien übersehen. Geriater wiederum kontrollieren den Patienten nach der Operation. Hier helfen schon scheinbar kleine Dinge: Hat er seine Brille auf? Ist das Hörgerät angeschaltet? Liegt der Blasenkatheder nicht zu lange? Hat der Patient eine feste Bezugsperson beim Pflegepersonal? All das hilft, ein Delir zu stoppen oder leichter zu überwinden. Ohne diese Kontrolle werden viele Menschen einfach mit einem Delir aus dem Krankenhaus entlassen. Etwa zwei Drittel der Delirien bleiben unerkannt. Ein generelles Screening der Patienten, ob ein Delir vorliegt, gibt es in Deutschland bislang nicht. Und das, obwohl ein delirierter Patient enorme Folgekosten verursacht.

Dr. Gockel beantwortet auch die Frage, was ein Krankenhaus mit einer guten geriatrischen Abteilung auszeichnet: Der Fachbereich könne sich durch den Bundesverband Geriatrie zertifizieren lassen, wenn bestimmte strukturelle Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, so Gockel, es muss eine geriatrische Einheit geben und Behandlungskonzepte, die einer Qualitätsprüfung standhalten. Und es sollten die personellen Voraussetzungen stimmen. Ein geriatrisches Team setzt sich aus Physio- und Ergotherapie, Logopädie, verschiedenen Fachärzten, Pflegekräften und Sozialarbeitern zusammen. Diese arbeiten fachübergreifend zusammen, so Dr. Gockel.

Zertifizierte Zentren In einem zertifizierten Alterstraumazentrum wird jeder Patient durch die geriatrische Fachabteilung genau angeschaut: Kann der Patient selbstständig aus dem Bett aufstehen? Kann er allein auf Toilette gehen? Braucht er Hilfe beim Essen oder nicht? Das Credo dahinter heißt aber immer: Hilfe zur Selbsthilfe. Die Dinge, welche die Patienten selbst machen können, sollen sie tun, bei den anderen hilft die Pflegefachkraft.