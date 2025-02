Palmarosa ist ein Gras, das in Indien, Nepal und Brasilien geerntet wird und bis zu drei Meter hoch wächst. Es ist eines der hautfreundlichsten ätherischen Öle, die wir kennen. Es wirkt beruhigend auf das Herz-Kreislauf-System sowie auf das Nervensystem.

Die Bergamotte hat einen aufhellenden und beruhigenden Effekt zugleich. Sie ist ein Lichtblick in trüben Tagen und hat durch ihre Inhaltsstoffe eine sehr entspannende und hautpflegende Wirkung.

Wer die Bergamotte wegen ihres lavendelartigen Geruchs nicht mag, kann auch Grapefruit nehmen. Die Grapefruit ist ein besonders beliebtes ätherisches Öl in der kalten, dunklen Jahreszeit. Sie hebt die Stimmung und verjagt traurige Gedanken. Die Grapefruit wirkt stimmungsaufhellend und durchblutungsfördernd, was schnell zu warmen Händen und Füßen führt.

Lavendel wurde schon von den Römern als wohlduftender Badezusatz verwendet. Daher stammt auch der Name des Lavendels, von lateinisch "lavare", was waschen bedeutet. Der Lavendel ist ebenfalls durchblutungsfördernd und sehr hautpflegend und kann deshalb bei kalten Händen und Füßen wunderbar für Bäder eingesetzt werden.

Ein Handbad mit ätherischen Ölen ist ein wunderbares Mittel, um im Winter die Hände aufzuwärmen. Das Besondere an dem Rezept: Sind die Hände nach etwa 20 Minuten warm geworden, dürfen anschließend auch noch die Füße baden gehen. Die ätherischen Öle kurbeln die Durchblutung an und sorgen so für wohlige Wärme.