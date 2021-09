Halal*, Vegan, Laktose- oder Gluten-frei. Wer darauf achten muss, hat beim Einkauf sehr schnell einen guten Überblick darüber, ob die Lebensmittel ins eigene Ess-Schema passen. Nicht so beim Thema "Alkohol" in Lebensmitteln. Da sieht es ganz anders aus, beklagt sich Daniel von den Anonymen Alkoholikern in Leipzig. Er kritisiert: "Es ist stellenweise ganz schwierig zu erkennen, dass Alkohol drin ist. Zum einen, weil die Schriftzüge sehr klein geschrieben sind und zum anderen, sich das im Text verliert und weil Alkohol nicht als Ethanol angegeben ist, sondern zum Beispiel mit der Sorte des Likörs. Ich habe in der Zwischenzeit viele Produkte gehabt, bei denen ich zu Hause erst entdeckt habe, dass Alkohol enthalten ist."

Vorsicht bei fertiger Bratensoße aus dem Handel: Hier könnte Rotwein oder Madeira enthalten sein, ohne dass Sie es auf den ersten Blick erkennen können. Bildrechte: Colourbox.de