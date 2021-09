Service | 15.09.2021 | ab 11 Uhr Demenz: Mit Unterstützung gelingt der Alltag besser

Hauptinhalt

Menschen mit Demenz werden häufig nur als Kranke gesehen. Doch auch sie wollen aktiv am Leben teilnehmen. Wie das gelingen kann und welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt - darüber sprechen wir in der Servicestunde von MDR THÜRINGEN am Mittwoch mit Professor Karl-Jürgen Bär, Gerontopsychiatrie-Experte von der Universität Jena.