Zahnfüllungen Wie schädlich ist Amalgam wirklich?

Amalgam mal gründlich auf den Zahn gefühlt

Ab 2030 soll Amalgam in der gesamten EU als Zahnfüllstoff sogar verboten werden. Doch ist Amalgam wirklich so schlecht wie sein Ruf? Der Vorbehalt gegenüber Amalgam gilt den gefährlichen Dämpfen, welche austreten, solange das Material noch aushärtet. Erst wenn die Metalllegierung fest ist, besteht kaum noch die Gefahr, dass Quecksilber vom Körper aufgenommen wird. Dennoch ranken sich um diesen Quecksilbergehalt viele Mythen.

Zusammensetzung Amalgam Amalgam besteht zu 51% aus Quecksilber – dieses ist gebunden in einer Legierung aus 25% Silber, 10% Kupfer, 13% Zink und 1 % Zinn.

Wir haben die häufigsten Vorwürfe gegenüber Amalgam auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft.

Dr. Uwe Scheiba ist Zahnarzt in Dresden. Er setzt in seiner Praxis regelmäßig Amalgam ein und erklärt dazu: "Das ist nicht falsch, man hat eine Quelle von Quecksilber im Körper und diese Quelle kann man auch im Blut nachweisen. Die Frage ist nur, ob die Menschen, die kein Amalgam im Mund haben, auch kein Quecksilber im Blut haben." Die Antwort heißt nein. Jeder Mensch in Deutschland hat Quecksilber im Blut und zwar durchschnittlich 1,5 Mikrogramm pro Liter.

Wer fünf bis sechs Amalgamfüllungen im Mund hat, bei dem erhöht sich die Quecksilber-Belastung um das Doppelte bis Dreifache. Aber auch dann bleibt sie noch unter dem Grenzwert von fünf Mikrogramm, der als unschädlich gilt. "Die große Frage ist lange schon: Wie relevant ist diese Belastung durch Amalgam-Füllungen? Und tatsächlich ist es so, dass das, was wir normalerweise jeden Tag durch die Nahrung aufnehmen größer ist als der Beitrag der Amalgam-Füllungen", sagt Prof. Thomas Eschenhagen, Toxikologe am Universitätscentrum Hamburg.

Vorsicht vor viel Quecksilber im Fisch