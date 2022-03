"Dieser Krieg ist in räumlicher Nähe, in Europa. Diese räumliche Nähe führt dazu, dass die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine in direkten Bezug zum eigenen Leben gesetzt werden", sagte die Psychologin Prof. Dr. Heide Glaesmer von der Uniklinik Leipzig dem MDR. Viele Menschen würden darüber nachdenken, welche Einflüsse der Krieg auf das eigene Leben haben könnte. 'Was passiert mit den Energiepreisen? Wie viele Geflüchtete werden zu uns kommen', diese Fragen seien derartige Belastungen.

Gerade die Flucht ist ein Szenario, welches viele Ältere selbst noch erlebt haben: Menschen über 80 Jahre, die sich in diesen Tagen an den Zweiten Weltkrieg erinnert fühlen, an die Luftschutzbunker, an Zerstörung, Leid und Tod. "Für Menschen, die in ihrem Leben bereits einen Krieg erlebt haben, also auch Bundeswehrsoldaten oder Geflüchtete aus anderen Ländern, ist das besonders schwer", erklärt die Psychologin.