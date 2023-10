Auch Daniel gehört zum Heimwegtelefon-Team. Die Anruferin oder der Anrufer werden zu Gesprächsbeginn gleich nach Ausgangsort und Zielpunkt befragt – und welche Stationen, wie Straßen oder Gebäude, sie während des Telefonats zurücklegen. So weiß Daniel, wo sich der oder die Hilfesuchende befindet. "Wenn mir eine Person klar kommuniziert: 'Ich brauche Hilfe, weil ich verfolgt oder angegriffen werde!', dann schreiten wir natürlich ein. Oder wenn ich etwas höre, wo ich merke, hier ist gerade jemand in Gefahr und kann selber keine Hilfe rufen", erklärt er. Im Ernstfall werden die Informationen dann an die zuständigen Behörden weitergegeben.

So ist die Heimwegtelefon-Hotline erreichbar Sonntag bis Donnerstag: 20 – 24 Uhr Freitag und Samstag: 20 – 03 Uhr Unter der Telefonnummer: 030 12074182 "Es gelten die Telefongebühren deines Mobilfunkanbieters für einen Anruf in das deutsche Festnetz" erklärt der Verein auf seiner Homepage.

Wer Angst in abgelegenen oder dann weniger frequentierten Straßen in den Abendstunden verspürt, ist damit nicht alleine. Bei Frauen ist der Anteil dabei höher. Nachts ohne Begleitung in Wohngegenden fühlen sich noch rund 61 Prozent sicher (Männer: 83 Prozent), bei der Nutzung vom ÖPNV sind es rund 33 Prozent (Männer: 60 Prozent.) Das geht aus dem Bericht "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland" hervor, den das BKA 2022 für das Jahr 2020 vorgelegt hat.