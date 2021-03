Dr. Ute Scholz: Das ist eine ganz häufige Frage. Bei einem Faktor-V-Leiden ist die Blutgerinnung gestört, die Betroffenen haben ein höheres Risiko eine Thrombose zu bekommen. Aber die Faktor V-Leiden-Mutation ist eine sogenannte Punkt-Mutation, die das mildeste vererbbare Thromboserisiko ist in Deutschland. Das hat fünf Prozent der europäischen Bevölkerung. Und die fünf Prozent entwickeln nicht diese Nebenwirkungen, die jetzt bei Astrazeneca aufgetreten sind. Im Übrigen gab es auch beim Biontec-Impfstoff Thrombosen, die aufgetreten sind. Das ist auch eine Stellungnahme der Sächsischen Impfkommission. Eine Thrombophilie in dem Sinne, also eine Thromboseneigung im Blut, die der Patient scheinbar hat, ist keine Kontraindikation für irgendeinen Impfstoff. Im Gegenteil und das möchte ich an der Stelle mal ganz deutlich betonen: Durch eine Covid-19-Infektion haben wir ein mehrfach gesteigertes Risiko, Thrombosen zu bekommen. Auch tödliche Lungenembolien. Und wenn wir nicht impfen, haben wir das Problem, dass diese Patienten schwerste Komplikationen erleiden. Deswegen ganz klar die Botschaft: Impfen? Ja! Und in diesem Falle auch egal welcher Impfstoff!