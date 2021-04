50 Shampoos, die gegen Schuppen helfen sollen, wurden getestet. Die Tester schauten dabei auf "problematische Stoffe", wie Konservierungsstoffe oder Allergie-Auslöser, so Svenja Magath von Öko-Test.

Die Shampoos enthalten ähnliche Inhaltsstoffe, wie andere Haarwäschen auch. Hinzu kommt ein Anti-Pilz-Mittel. "Wir wissen zwar noch immer nicht genau, was die Schuppen verursacht. Wir wissen aber, ein Hefepilz auf dem Kopf spielt eine Rolle. Und diese Anti-Pilz-Mittel im Shampoo sollen helfen, die Hefepilze in Schach zu halten und dafür sorgen, dass diese Pilze nicht mehr so stark wachsen", erklärt Svenja Magath von Öko-Test. Alle Anti-Schuppen-Shampoos mit diesen Anti-Pilz-Mitteln helfen gegen (fettige) Schuppen.