Der lange Zeit als umstritten geltende Wirkstoff Zinkpyrithion ist zwar seit März 2022 in Kosmetika verboten - der Test zeigt dennoch, das es auch andere unerwünschte Inhaltsstoffe in Produkte geschafft haben. So sieht Heike Baier von Öko-Test das umstrittene Anti-Pilzmittel Climbazol, aggressive Tenside und den bedenklichen Duftstoff Galaxolid kritisch.