Die Fans von Action-Filmen stehen unter Schock! Hollywood-Superstar Bruce Willis ("Stirb langsam", "Pulp fiction", "Armageddon", etc.) hängt die Schauspielerei an den Nagel und verabschiedet sich aus der Öffentlichkeit. Seine Tochter Rumer Willis schrieb gestern auf Instagram: "Wir wollten als Familie mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme hat und bei ihm kürzlich eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt." Aber was ist das für eine Krankheit, wegen der der 67-Jährige seine Karriere beendet, "die ihm so viel bedeutet hat", wie seine Tochter schreibt?