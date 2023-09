Die Protestaktion steht daher unter dem Motto "Tag der Antworten". "Damit alle Apothekenteams in Deutschland die Möglichkeit bekommen, dieser für ihre Zukunft so wichtigen Antworten-Rede des Bundesgesundheitsministers zu folgen, werden die Landesapothekerverbände den Apotheken empfehlen, ihre Türen am Nachmittag des 27. September zu schließen", erklärte die Präsidentin der Bundesvereinigung, Gabriele Regina Overwiening, bereits Anfang September. Die Türen vieler Apotheken werden so von 13 Uhr bis 16 Uhr zubleiben.