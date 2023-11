Bildrechte: dpa

Streik am 29. November Apotheke aus Protest geschlossen: Wo bekomme ich meine Medikamente?

Hauptinhalt

27. November 2023, 16:22 Uhr

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat den November zum Protestmonat ausgerufen. Am 29. November wird den vierten Mittwoch in Folge gestreikt, diesmal in Ostdeutschland. Apotheken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollen geschlossen bleiben, um auf eine aus Sicht der Apotheker zu geringe Honorierung von Apothekenleistungen aufmerksam zu machen. Wo wird es in jedem Fall noch Medikamente geben, wenn die Apotheke um die Ecke zu ist?