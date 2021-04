Fünf Wochen lang haben Sabine und Bernhard Tauscher aus Jena das Prinzip "Abnehmen mit Aromaölen" ausprobiert. Beide haben tatsächlich abgenommen: Bernhard Tauscher vier Kilogramm, Sabine Tauscher ein Kilogramm. Zwischenzeitlich hatte sie sogar drei Kilo mehr verloren, ließ sich aber wieder zu Naschattacken hinreißen. Wir haben beide zu dem Experiment befragt.



Fünf Wochen lang haben Sie versucht abzunehmen, indem Sie Aromaöle im Alltag benutzt haben. Was haben Sie konkret getan?

Bernhard Tauscher: Ich esse ja für mein Leben gern Süßes. Und immer wenn ich wieder das Verlangen hatte, habe ich einen Pfefferminzöltropfen auf der Zunge zergehen lassen. Das ist hoch konzentriertes Aromaöl. Ein Tropfen genügt und man hat das Gefühl, als ob man sich nur noch darauf konzentrieren kann. Der Appetit nach Süßem geht davon total weg.

Sabine Tauscher: Ich mag keine Pfefferminze. Deshalb habe ich einen Roll-On benutzt, den sogenannten Kühlschrankbewältiger. Der soll mein Verlangen nach all den deftigen Salaten aus dem Kühlschrank stoppen. Eigentlich sollte ich ihn auf die Handgelenke auftragen.I ch habe ihn aber dann einfach unter die Nase gerieben. Ich hatte das Gefühl, das funktioniert besser für mich. Da habe ich den Duft gleich dort, wo er hin soll, in der Nase!



Waren Sie überrascht, dass es so gut funktioniert hat?

Bernhard Tauscher: Anfangs war ich sehr skeptisch und habe mir vorgestellt, dass es eigentlich gar keinen Effekt bringen kann, einfach nur so etwas zu riechen. Ich musste aber feststellen, dass das Duftgemisch einen sehr guten Effekt hatte.



Was ist jetzt in Ihrem Alltag anders?

Sabine Tauscher: Ich merke es bei der Beweglichkeit. Wenn wir jetzt wandern gehen, sind wir doch länger unterwegs. Man ist doch wieder ein bisschen aktiver. Wir wollen auch unsere Fahrräder wieder aktivieren. Dann wird das vielleicht noch besser.

Bernhard Tauscher: Ich merke es auch an kleinen Dingen. Beim Schuhe binden muss man nicht mehr den Fuß hochheben, sondern man ist in der Lage, sich wieder richtig zu bücken. Das gibt mir ein gutes Gefühl, weil man ja viele bewegliche Leute rundherum sieht, auch in unserem Alter.

Sabine Tauscher: Und unser Essverhalten hat sich verändert. Die Portionen sind wesentlich kleiner geworden, ohne dass wir Mangelgefühle haben. Also, mir fehlt nichts. Das ist seltsam.

Bernhard Tauscher: Ich kann jetzt auch abends viel besser einschlafen, weil wir dann nicht mehr so viel essen.