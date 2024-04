Inzwischen gibt es auch für den Daumen ganz verschiedene orthopädische Schienen, die Schmerzen lindern sollen. Sie unterscheiden sich hauptsächlich darin, ob sie eher fixieren, das Gelenk also sehr fest halten, oder flexibel sind und so auch Bewegung zulassen. Nach einer Operation mit Entfernung des Vieleckbeines werden oft fixe Schienen verordnet. Der Daumen sollte dann so wenig wie möglich bewegt werden, damit er nach dem Eingriff heilen kann.