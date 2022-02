Die Wurzeln der Thalassotherapie in Deutschland liegen in Heiligendamm. 1793 eröffnete hier das erste Seebad an der Ostseeküste – angeregt durch den Göttinger Physiker und Naturforscher Georg Christoph Lichtenberg, der die Idee aus Großbritannien mitbrachte. Küstenstädte wie Margate und Brighton waren bereits 1780 belebte Seebäder. Den endgültigen Impuls zur Gründung gab Samuel Gottlieb Vogel, Leibarzt von Friedrich Franz, Herzog zu Mecklenburg. Bis zum heutigen Tag werden in Heiligendamm ganzjährig im Schnitt 800 Kurgäste mit Hilfe von Meerwasser, Sonne und Seeluft behandelt. War das Bad früher dem Hochadel vorbehalten, kommen heute in den allermeisten Fällen die Krankenkassen für die Kuren auf.