Die meisten von uns atmen in den Brustkorb. Das lässt sich ganz einfach überprüfen, indem man die Hand auf den Brustkorb legt und beobachtet, wie er sich hebt und senkt. Je stärker wir uns körperlich anstrengen oder je mehr die Lungenfunktion durch eine Erkrankung eingeschränkt ist, umso wichtiger wird die Atemhilfsmukulatur. Sie unterstützt dann zusätzlich: Muskeln an der Rückseite des Brustkorbes erleichtern das Einatmen, indem sie den Brustkorb anheben. Muskeln an der Vorderseite des Brustkorbes helfen, indem sie den Brustkorb beim Ausatmen zusammenziehen.