Der graue Star ist eine der häufigsten Ursachen für Sehbeeinträchtigungen im Alter. Er ist spürbar und mit einer Routineoperation reparabel. Bei der Operation wird der trübe Linsenkern entfernt - oft mittels Ultraschall oder spezieller Zerkleinerungstechniken - und durch eine moderne, faltbare Intraokularlinse ersetzt, die in den Kapselsack implantiert wird. Diese Technik ermöglicht minimale Schnitte (zum Teil nur 2,2 mm) und führt in der Regel zu einem stabilen, dauerhaften Erfolg.

Diese Operation zählt zu den sichersten Eingriffen in der Augenheilkunde - in 97 bis 98 Prozent der Fälle erreichen wir einen idealen Verlauf.

In der Regel muss sich der Patient entscheiden, ob er künftig in der Ferne oder in der Nähe ohne Brille scharf sehen möchte. Zwar gibt es auch schon Linsen, die beides können, aber die Entscheidung für eine Variante ist in der Regel die bessere Wahl.



Abgesehen davon ist diese "Kassenlösung" besser als ihr Ruf, sagt Prof. Hoerauf, heißt: sie ist richtig gut. Für die behandelnden Ärzte ist zudem die Operation ein freudiges Ereignis, sie erleben zufriedene Patienten, die oft bereits am nächsten Tag eine deutliche Verbesserung spüren. Beim Grünen Star hingegen lässt sich das kommende Unheil nur ausbremsen.