Alterungsprozess oder Krankheit Wenn die Augen schlechter sehen

Die ersten Veränderungen nehmen viele schon mit Mitte 40 wahr. Plötzlich bereitet es Mühe, Dinge in der Nähe scharf zu sehen. Das macht sich unter anderem beim Lesen bemerkbar: Je geringer die Entfernung der Augen zum Buch, desto unschärfer erscheinen die Buchstaben. Augenärzte nennen dies Presbyopie – klassische Altersweitsichtigkeit. Das Problem ist die Linse – sie verliert an Elastizität.

Mit dem Alter nimmt die Sehschärfe ab. Bildrechte: IMAGO / Westend61

In der Kindheit ist die Linse noch elastisch und lässt sich von den Augenmuskeln leicht stauchen, um die Brechkraft zu variieren. Dieser Vorgang, Akkomodation genannt, ermöglicht scharfes Sehen in der Nähe. Mit den Jahren lässt jedoch die Fähigkeit zur Akkomodation nach. Die Linse verhärtet und lässt sich von den Muskeln immer schwerer verformen. Ihre Brechkraft reicht dann im Nahbereich nicht mehr aus, um das Licht auf die Netzhaut zu bündeln. Das Bild erscheint unscharf.



Zum Glück ist es einfach, in solchen Fällen Abhilfe zu schaffen. Mit einer Lesebrille kann die fehlende Brechkraft der Linse ganz einfach ausgeglichen werden.