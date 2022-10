Die acht Euro-Münzen von einem Cent bis zwei Euro sind verschieden groß. So passt jede bei der Sortierhilfe auch nur in ein Fach. Mit den Fingerspitzen kann ertatstet werden, um welches Fach es sich handelt. Die Münzen lassen sich einzeln entnehmen und können so auch in Geldbörsen mit wiederum acht Einzelfächern gefüllt werden.