Schriften werden unscharf, Konturen etwa an Häusern verschwimmen. So sieht man mit AMD, der altersbedingten Makuladegeneration, einer Erkrankung der Netzhaut. Dabei lagern sich vor allem im Bereich des schärfsten Sehens, der Makula, Fette und andere Stoffe ab. Die Fähigkeit, scharf zu sehen, verschwindet so mit fortschreitendem Alter nach und nach.



Um eine Makuladegeneration zu erkennen, kann als eine einfache Methode ein Rechenblattmuster benutzt werden, ein sogenanntes Amsler-Gitter. Betroffene können bei diesem Test verzogene Linien und Sehlücken feststellen. Treten diese Symptome auf – sofort ärztlich untersuchen lassen.