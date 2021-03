Nach einem akuten Bandscheibenvorfall wird meist mit einer Kombination von Physiotherapie und Schmerzmedikamenten behandelt. Erst wenn Taubheit, Lähmung oder etwa Ausfallerscheinungen eines Beines drohen, kann in schweren Fällen eine Operation sinnvoll sein. Bei alldem spielt auch der Faktor Zeit eine große Rolle: Je länger die Nerven eingeengt sind, umso höher ist das Risiko für bleibende neurologische Schäden. Doch es steht eine große Auswahl an konservativen, also nicht-operativen Therapien zur Auswahl.



Manualtherapie

Bei der Manualtherapie versucht der Physiotherapeut, mit geübten Handgriffen mechanisch Platz zwischen den einzelnen Wirbeln zu schaffen. Das sorgt wieder für etwas Abstand und lindert die Schmerzen.



Cortisontherapie

Um Schmerzen und vom Bandscheibenvorfall hervorgerufene Entzündungsreaktionen am Nerv zu stillen, werden unter Röntgenkontrolle Cortison- und Schmerzmittel direkt an die eingeengte Nervenwurzel gespritzt (Periradikuläre Therapie, kurz PRT). Die Spritzen beruhigen die Nerven und lindern die Entzündung, Schwellungen klingen ab.



Muskelentspannung

Mit Rückenschmerzen gehen häufig stark verspannte Muskeln einher, was die Schmerzen oft noch verschlimmert. Medikamentöse Muskelrelaxantien in Form von Tabletten können dagegen helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.



Wärmetherapie

Auch Wärme hilft, verkrampfte Muskeln zu lockern. Wärmsalbe, Wärmepflaster oder ein heißes Bad sind dafür gut geeignet.



Krankengymnastik

Trotz Schmerzen gilt es, in Bewegung zu bleiben. Obwohl früher häufig Bettruhe und Schonung verordnet wurde, weiß man heute, dass Bewegung und ein moderates Training die Beschwerden schneller lindern. Eine starke Stützmuskulatur des Rückens unterstützt die Funktion der Bandscheibe und regt den Stoffwechsel an. Die Bandscheibe kann dann auch wieder besser Flüssigkeit und Nährstoffe aufnehmen.

Bei der Manualtherapie sollen die einzelnen Wirbel wieder "zurechtgerückt" werden. Bildrechte: Colourbox