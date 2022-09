Ernährung Gefahr Bauchfett

Grüner Gemüse-Wok Bildrechte: MDR/Claudia Timmann

Zutaten: (für 2 Personen)



250 g grüner Spargel

150 g Zuckerschoten

150 g Edamamekerne (junge, grüne Sojabohnen; frisch oder tiefgekühlt)

Salz

4 Frühlingszwiebeln

2 Knoblauchzehen

20 g Ingwer

200 g Hähnchenbrustfilet

2 EL helles Sesamöl

2 EL Kokosraspel

2 EL ungeschälter Sesam

2–3 EL glutenfreie Sojasauce (z. B. Tamari)

4 EL Limettensaft

1 TL Sambal Oelek

(Nährwerte pro Portion:,ca. 550 kcal, 41 g EW, 26 g F, 29 g KH, 4 g BST, 9 g MUFS)



Zubereitung: (35 Minuten)

Den Spargel waschen, im unteren Drittel schälen und holzige Enden abschneiden, die Stangen schräg in etwa 4 cm breite Stücke schneiden. Die Zuckerschoten waschen und putzen, größere Exemplare schräg halbieren. Spargel und Edamame in kochendem Salzwasser etwa 5 Minuten garen, nach 3 Minuten Garzeit die Zuckerschoten dazugeben. Alles in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen, dabei 100 ml Kochwasser auffangen.Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in dünne Ringe schneiden. Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln.

Das Fleisch waschen, trockentupfen und in dünne Streifen schneiden. Im Wok in 1 EL Öl bei mittlerer bis starker Hitze etwa 5 Minuten unter Wenden braten. Herausnehmen und beiseitestellen. Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Ingwer im übrigen Öl ein bis zwei Minuten anbraten. Kokosraspel, Sesam und Gemüse-Mix etwa 2 Minuten mitbraten.

Die Sojasauce mit Gemüsekochwasser, Limettensaft und Sambal Oelek mischen, zum Gemüse geben und alles 2 bis 3 Minuten einkochen lassen.

Zum Servieren das Fleisch untermischen und alles noch 1 Minute erhitzen, dann auf Teller verteilen. Dazu passt pro Portion 50 g (roh) Quinoa.