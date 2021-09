Dr. Ruth Hecker: Das Aktionsbündnis Patientensicherheit hat bereits im April 2020 auf Kollateralschäden bei der Versorgung von Akutfällen und chronisch Erkrankten hingewiesen und darauf, dass diese Patienten nicht vernachlässigt werden dürfen. Corona hat die Lücken, Sollbruchstellen und Schwachpunkte der Versorgung, die schon lange bekannt waren, wie mit dem Brennglas vergrößert: Trotz der individuellen Anstrengungen vor Ort funktionierte das Gesundheitssystem nicht, ganz besonders nicht für die Schwächsten und an allen Arten von Schnittstellen. Corona hat binnen kürzester Zeit eine Umstellung und Neugestaltung der unterschiedlichsten Versorgungsprozesse notwendig gemacht: Wie bauen wir Telemedizin und digitale Angebote in die Versorgung ein, ohne dass dadurch neue Gefahren und Behandlungsabbrüche für Patienten entstehen? Wie klären wir Patienten über Versorgungsangebote und richtiges Verhalten auf, wenn wir selbst keinen Überblick haben? Weil die Ressourcen auf die Versorgung der Corona-Patienten konzentriert wurden, wurden Versorgungsabbrüche und Gefährdungen für andere Patienten hingenommen.

Dr. Ruth Hecker: Patientinnen und Patienten haben sich teilweise nicht getraut, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, oder sie haben kein Versorgungsangebot erreichen können. Termine für die Nachsorge onkologischer Patienten wurden abgesagt, die Angebote zur Zweitmeinung wurden reduziert, auch Tumoroperationen unterblieben oder wurden verschoben. Notfälle wie Herzinfarkte und Schlaganfälle wurden bis zu 40 Prozent weniger in die Krankenhäuser eingeliefert beziehungsweise wurden weniger vorstellig. Das ist epidemiologisch nicht nachvollziehbar, denn derartige Erkrankungen kommen in Corona-Zeiten nicht seltener vor. Wir mussten der Tatsache ins Auge sehen, dass unter dem Eindruck von Corona die Patientensicherheit durch Unterversorgung litt. Insgesamt muss man feststellen, dass es gerade der Blindflug des Gesundheitssystems war, der besorgniserregend ist: In der Summe wissen wir nämlich nicht, welche Erfahrungen die Menschen vor Ort gemacht haben und was das besonders mittel- und langfristig für Folgen hat.