Bluthochdruck in Zahlen Fast jeder Dritte in Deutschland hat nach Angaben der Deutschen Hochdruckliga Bluthochdruck. "30% der Betroffenen wissen nichts von ihrer Erkrankung", erklärt der Verein auf seiner Homepage. Dabei sei Bluthochdruck "Risikofaktor Nr. 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen", welche wiederum für die meisten Todesfälle verantwortlich seien. Bei den 70- bis 79-Jährigen zeigten bereits 75 Prozent erhöhte Werte.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Oberarm. Wir sollten ungefähr auf Herzhöhe messen. Wer am Handgelenk misst, sollte den Oberarm dementsprechend hochlegen, aber keine Muskelkraft anwenden und hochhalten. Zuvor sollte man sich fünf Minuten entspannt hinsetzen und zur Ruhe gekommen sein. Möglichst eine Woche lang zweimal am Tag messen und aus den Tages-Mittelwerten dann den Wochen-Durchschnittswert ermitteln. Der sollte eben unter 135 zu 85 liegen. In der Apotheke kann man sich beraten lassen, worauf man bei einem Messgerät achten sollte. Wichtig: Man benötigt ein Modell mit Manschette. Apps versprechen mitunter Messungen durch den Kontakt mit der Fingerkuppe. Das funktioniert noch nicht.