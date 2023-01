Das Geheimnis einer jeden gesunden Ernährung ist Genuss! Man sollte sich nichts verbieten. Vielmehr ist auf die Qualität und Quantität zu achten. Das eine Stück Kuchen zum Sonntag wird nicht die Ursache des Problems sein, vielmehr die Vielzahl an unbemerktem Naschen ("Dauersnacken") und auch Trinken. Achten Sie auf ihre Getränkeauswahl. Limonaden und Softdrinks enthalten viele versteckte Zucker und auch Kalorien.

Die Ernährungsexpertin empfiehlt in Sachen Fast Food, sich nichts zu verbieten, sondern auf Qualität und Quantität zu achten.

Was ist eigentlich der Blutzucker?

So bezeichnet man den Glukoseanteil im Blut. Glukose ist besser bekannt als Traubenzucker. Aus der Glukose gewinnen die Körperzellen die Energie, die der Körper benötigt. Die Glukose gelangt aus dem Essen schnell über die Darmwand ins Blut. Damit sie von dort in die Zellen geschleust werden kann, ist das Hormon Insulin nötig.

Das Hormon Insulin dient dann dazu, Glukose aus dem Blut für die Zellen verfügbar zu machen. Insulin ist praktisch der Schlüssel zum Schloss der Zelle, um die Tür für die Glukose zu öffnen. Fehlt Insulin, kann die Glukose nicht in die Zelle gelangen, der Zuckerspiegel im Blut steigt an.

Der Blutzuckerwerte gibt die Konzentration der Glukose im Blut an. Die Abbildung zeigt Glukose- und Insulin-Moleküle im Blutkreisauf.

Die Blutzuckerwerte - also die Konzentration der Glukose im Blut - lassen sich in zwei Einheiten angeben: Milligramm pro Deziliter (mg/dl) oder Millimol pro Liter (mmol/l). Dabei ist mmol/l die international am weitesten verbreitete Einheit.