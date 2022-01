Um in der Nähe scharf sehen zu können, muss sich die Linse stark wölben. Im Alter ist die Linse nicht mehr so elastisch wie in jungen Jahren und kann sich nicht mehr so leicht verformen, um sich an die verschiedenen Entfernungen anzupassen. Ab dem 50. Lebensjahr brauchen die meisten dann eine Nahbrille, also eine Lesebrille, um kleine Buchstaben wieder besser erkennen zu können.