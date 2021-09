Altes Korn neu entdeckt Buchweizen und Gerste: gesund und lecker

Exotische Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth erobern seit einigen Jahren Supermarktregale und Teller. Buchweizen, Gerste und Hirse sind heute hingegen selten auf dem Speiseplan, weil sie in Vergessenheit geraten sind. Wir verraten, was die einheimischen Körner so gesund macht und wie sie zubereitet werden. Dazu gibt es Rezepte von Ernährungsexpertin Prof. Dorothea Portius. Darunter: ein Buchweizen-Bowl mit Früchten.