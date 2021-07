Debatte um Cannabis Hanf auf Rezept?

Philipp Schottek leidet immer wieder unter starken, körperlichen Beschwerden. Der heute 31-Jährige wurde vor 17 Jahren hinterrücks angegriffen und an der rechten Schläfe schwer verletzt. Es kommt zu einer Hirnblutung. Mit mehreren Hirnoperationen können die Ärzte sein Leben retten. Seitdem hat er zwei große Titanplatten in seinem Kopf. Seit vier Jahren hat er immer wieder unerträgliche Kopfschmerzen, die in Schüben kommen. Mit seinen chronischen Beschwerden suchte er Rat in der Schmerzambulanz der Uniklinik Halle bei Dr. Lilit Flöther.