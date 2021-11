Am Donnerstagabend (25.11.) bietet das MDR-Gesundheitsmagazin "Hauptsache Gesund" in einer weiteren Extra-Ausgabe die Möglichkeit, seine Corona-Fragen an Experten zu stellen. Auf Grund der großen Fragenflut am vergangenen Donnerstag hat der MDR die Sendezeit für die Experten-Frage-Runde verdoppelt und den Start der Sendung auf 20:15 Uhr vorgezogen. Die Fragen können per Telefon oder im Chat gestellt werden, Antworten gibt es in der TV-Sendung.