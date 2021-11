Auch knapp zwei Jahre nach Ausbruch der ersten Corona-Infektionen sind Sorge und Unsicherheit bei vielen Menschen groß. Wie verhalte ich mich angesichts rapide steigender Infektionszahlen richtig, um meine Familie und mich zu schützen? Wie groß ist das Risiko von Nebenwirkungen bei Impfungen? Wer braucht die Drittimpfung? Experteninnen und Experten beantworten bei „Hauptsache gesund“ so viele Zuschauerfragen wie möglich – rund um Corona.



Call In: Zuschauer und Zuschauerinnen können am 18. November ab 21 Uhr auch während der Sendung bis 21:45 Uhr Fragen per Telefon stellen. Die Nummern werden zum Sendungsbeginn eingeblendet.