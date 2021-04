Herzpatienten können auf verschiedene Weise unter Corona leiden. Zum einen - in dem sie nicht zur Vorsorge oder in die Klinik gehen (siehe oben) oder auch, wenn sie direkt an Covid19 erkranken. Wie riskant eine COVID-19-Ansteckung bei bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankung werden kann, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt noch keine zuverlässigen Daten, welche Auswirkungen Art und Schweregrad der Vorschädigung haben. Herz-Experten schätzen aber, dass bei fünf bis zehn Prozent der Corona-Patienten das Virus direkt auch das Herz befällt - wenn etwa das Virus die Herzkranzgefäße angreift. Eher selten ist eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) möglich.

Viel häufiger allerdings löst Covid19 eine massive Entzündung im Körper aus, die dann auch das Herz schädigen kann. Autopsien zeigten, dass in vielen Fällen nicht ein klassischer Herzinfarkt mit einem Verschluss eines großen Herzkranzgefäßes tödlich war, sondern kleine Mikroinfarkte auftraten - die Folge von kleinen Mikrothrombosen der kleinen Herzkranzgefäße. Wer unter Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz leidet, hat nach aktuellen Erkenntnissen ein doppelt so hohes Risiko für einen schweren Corona-Krankheitsverlauf und ein höheres Risiko die Corona-Infektion nicht zu überleben.

Die Herzstiftung rät ihren Patienten deshalb dringend zur Corona-Impfung. Die Experten gehen davon aus, dass eine Impfung der einzig effektive Schutz vor einem schweren Verlauf ist, der das Herz (weiter) schädigt. In einer Pressekonferenz erklärte die Herzstiftung, sie sei "sehr enttäuscht über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission in Deutschland, dass Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen derzeit immer noch in der Priorisierungsgruppe 3 eingeteilt sind.“ Sie kündigte an, "dafür zu kämpfen, dass sich das ändert“, denn "die Herzpatienten können ihr Herz nicht warten lassen“.