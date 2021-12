Nach den tragischen Ereignissen in einem Pflegeheim in Rudolstadt, in dem 28 überwiegend ungeimpfte Bewohner an oder mit einer Covid-19-Infektion starben, stellen sich viele Fragen. Eine davon lautet: Dürfen Betreuer einfach entscheiden, ob die von ihnen betreute Person gegen Covid-19 geimpft wird oder nicht?