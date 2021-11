Prof. Uwe Gerd Liebert: Das ist offensichtlich teilweise korrekt. Zu berücksichtigen ist allerdings zusätzlich, dass ein Virus nicht unveränderlich ist. Die Mutationsrate bei Coronaviren ist zwar relativ gering, aber die hohen Viruskonzentrationen, die vielen zehntausend Infizierten im eigenen und in den benachbarten Ländern und das weltweite Infektionsgeschehen mit explodierender Infektionsdynamik in einigen Regionen führen letztendlich dazu, dass immer wieder neue Virusvarianten auftreten und übrigens bereits in den zurückliegenden 20 Monaten entstanden sind.