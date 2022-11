Dr. Carsten Lekutat: Die Dauer des Schutzes lässt sich leider im individuellen Fall nicht sicher vorhersagen. Gerade bei der Vielzahl der neuen Varianten, die in Deutschland auftreten, kann eine neue Ansteckung leider auch relativ schnell nach einer durchstandenen Erkrankung stattfinden. Der vierfache immunologische Kontakt, also drei mal geimpft und einmal mit dem Virus direkt in den Kontakt gekommen, bietet aber sicherlich eine gute Grundlage für einen Schutz vor einer erneuten Infektion mit einem schweren Verlauf.