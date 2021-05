Für Kinder wird also wohl erst nach dem Sommer ein zugelassener Impfstoff zur Verfügung stehen. Einige Länder haben in Aussicht gestellt, eine Covid-19 Impfung für die Einreise oder die Beherbergung verpflichtet zu machen.

Was passiert nun, wenn geimpfte Eltern mit ungeimpften Kindern in solchen Ländern Urlaub machen wollen? Gilbert Häfner, Rechtsexperte und ehemaliger Präsident des Oberlandesgerichts in Dresden, meint dazu: "Die Länder haben das Recht, solche Regeln aufzustellen. Wenn einige in der Familie bereits geimpft sind, andere aber nicht (so auch Kinder), dann ist das eine der vielen Einschränkungen, die sie gemeinsam tragen müssen. Rechtlich gibt es für geimpfte Eltern keinen Anspruch, mit ungeimpften Kindern irgendwo Urlaub machen zu dürfen."