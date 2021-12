Seit kurzem können auch Kinder ab fünf Jahren gegen Covid-19 geimpft werden. Für Kinder ab zwölf Jahren gibt es diese Möglichkeit schon seit August. In den meisten Fällen sind sich Familien einig, ob die Kinder und Jugendlichen geimpft werden sollen oder nicht. Doch in manchen Familien gehen die Meinungen darüber auseinander. Was tun, wenn der eine Elternteil das Kind impfen lassen möchte, der andere nicht? Wer darf oder muss entscheiden, ob ein Kind gegen Corona geimpft wird?

Rechtlich ist es so, dass die Impfentscheidung eine Entscheidung von erheblicher Bedeutung ist, die beide sorgeberechtigte Eltern gemeinsam treffen müssen. Katharina Lohse Fachliche Leiterin beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

"Rechtlich ist es so, dass die Impfentscheidung eine Entscheidung von erheblicher Bedeutung ist, die beide sorgeberechtigte Eltern gemeinsam treffen müssen", sagt Katharina Lohse, fachliche Leiterin beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg. Seien sich die Eltern uneinig, rate sie als ersten Schritt zu einem ausführlichen Aufklärungsgespräch mit dem Kinder- oder Jugendarzt.

Alle an einen Tisch

Das sagt auch Dirk Rühling, Sprecher des Landesverbandes Thüringen der Kinder- und Jugendärzte: "Rein praktisch versucht man, alle an einen Tisch zu bringen und das zu klären". Grundsätzlich sei die Impfentscheidung eine Regelung zwischen den Eltern.

Beratungsgespräch in einer Erziehungsberatungsstelle

Ist solch ein Gespräch nicht möglich oder bringt keine Einigung, empfiehlt Katharina Lohse in einem nächsten Schritt ein "moderiertes Beratungsgespräch in einer Erziehungsberatungsstelle", beispielsweise beim Jugendamt oder bei einem kirchlichen Träger. Auch an die Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (BKE) kann man sich in Konfliktsituationen wenden.

Zum Glück finden aber viele Familien selbst eine Lösung. Katharina Lohse Fachliche Leiterin beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

Bleibt es dabei, dass der eine Elternteil impfen lassen will und der andere nicht, wäre der letzte Weg der Gang vor das Familiengericht. Dann müsse das Familiengericht einem Elternteil die Befugnis zur Entscheidung über die Impfung übertragen, sagt Katharina Lohse. "Zum Glück finden aber viele Familien selbst eine Lösung." Dirk Rühling, der seit 17 Jahren als Kinderarzt in einer Weimarer Praxis arbeitet, kann das bestätigen: "Das ist ein ganz heikles Thema, in der Masse aber kaum praxisrelevant", sagt er. Ab wann Jugendliche selbst entscheiden dürfen, ob sie sich impfen lassen, ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Sven Simon

Gerichte entscheiden meist nach Stiko-Empfehlung

Bisher gebe es bei der Uneinigkeit, ob ein Kind gegen Covid-19 geimpft werden soll oder nicht, "verschiedene Fälle für die über Zwölfjährigen". (OLG Rostock 10.12.2021 – 10 UF 121/21, OLG München 18.10.2021 – 26 UF 928/21, OLG Frankfurt 17.8.2021 – 6 UF 120/12)

Dort habe das Gericht jeweils nach Stiko-Empfehlung entschieden. Das heißt, die "Entscheidungsbefugnis wurde auf den Elternteil Teil übertragen, der impfen lassen will", sagt Katharina Lohse.

Auch bei den unter Zwölfjährigen ist es total wichtig, was das Kind will. Katharina Lohse Fachliche Leiterin beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht